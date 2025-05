Dopo l’avvio dei bombardamenti da parte dell’India verso il Pakistan, la situazione nei cieli asiatici si è fatta particolarmente complessa. In India sono stati quasi 200 i voli interni cancellati e 10 gli aeroporti del Nord-Est del Paese chiusi, tra cui quello della capitale del Kashmir. Venti, invece, i collegamenti internazionali annullati all’aeroporto di Nuova Delhi. Nella serata di ieri è stato riaperto anche lo spazio aereo in Pakistan e gli aeroporti di Karachi e Lahore hanno ripreso la piena funzionalità. Resta comunque la discrezionalità delle compagnie aeree sulla scelta di rotte e orari; si consiglia pertanto di verificare prima l’effettiva programmazione dei voli.

Anche sul sito viaggiaresicuri.it della Farnesina si segnala che sono possibili interruzioni dei voli da/per l’India. “In via precauzionale - si legge nell’aggiornamento - sono stati temporaneamente chiusi al traffico civile - composto prevalentemente da voli nazionali indiani - diversi aeroporti: si invitano i connazionali presenti o in transito negli Stati del Punjab e del Rajasthan ad esercitare cautela rafforzata, nonché a verificare l’operatività dei voli direttamente con la propria Compagnia Aerea. Le altre modalità di trasporto potrebbero, in conseguenza, essere congestionate”.

“L’Ambasciata a New Delhi ed i Consolati in India - prosegue la nota del ministero - continuano a monitorare la situazione. Si raccomanda ai connazionali presenti nel Paese di adottare un comportamento improntato alla massima prudenza e di seguire scrupolosamente le indicazioni delle Autorità locali”.