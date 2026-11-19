Attraverso il video e il sequel con Luka Modric girati dal plurivincitore di Emmy Award Pete Radovich, quasi dei cortometraggi che avvicinano uno scettico John Malkovich alla cultura croata, la campagna “Croatia, I hear it’s beautiful” promossa dall’Ente croato per il turismo presenta le destinazioni di cultura, benessere e gastronomia del Paese balcanico oltre al panorama da cartolina, un messaggio chiave per tutte le prossime campagne 2027.

“La Croazia è una destinazione di esperienze esclusive e autentiche tutto l’anno per differenti target, dal leisure al Mice” afferma alla conferenza stampa a Milano la direttrice dell’ente Viviana Vukelic.

Si rafforza così il racconto dell’ospitalità domestica autentica delle famiglie – “la base del turismo croato” - che accolgono non con un codice, ma col sorriso: “Il premium è la qualità della vita che si trova in tutti i territori, anche quelli meno conosciuti”. La campagna internazionale è partita dagli Stati Uniti nell’estate per dimostrare il cambio di approccio turistico, più attento e consapevole.