La Croazia continua a confermarsi una delle mete più amate dai turisti, con risultati eccezionali registrati nei primi cinque mesi del 2024. “Abbiamo superato persino il record pre-stagionale dello scorso anno - ha sottolineato Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia -: 4,2 milioni di arrivi e 13,8 milioni di pernottamenti, con un aumento rispettivamente dell’11 e del 12% rispetto allo stesso periodo del 2023”.

L’interesse dei nostri connazionali per la destinazione è in crescita. “Nei primi cinque mesi del 2024 - ha continuato la direttrice - i turisti italiani hanno realizzato 148.561 arrivi, con un incremento del 4%, e 368.055 pernottamenti, in aumento del 3% rispetto all’anno precedente”.

Le aperture e gli investimenti

Secondo Vukelić il turismo italiano si prepara a un ulteriore slancio alla stagione estiva, quando si prevede “un flusso stabile e significativo di visitatori. L’ente ha messo in campo un’intensa attività promozionale tra workshop, fiere e campagne pubblicitarie, culminando nella campagna brand per la stagione principale”.

Tra le novità per il 2025 l’introduzione di sette nuove rotte aeree tra Italia e Croazia. Ma non è tutto: “Il 2024 - ha aggiunto Vukelić - ha portato importanti investimenti nel settore alberghiero, con nuove aperture che spaziano dall’Istria a Dubrovnik. Il calendario degli eventi si presenta altrettanto ricco, con festival musicali e appuntamenti culturali che promettono di attrarre visitatori da tutto il mondo”.