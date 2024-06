Come di consuetudine, la Croazia incontra la stampa per il suo appuntamento estivo a Milano. Un’occasione per brindare con gli amici di sempre e per fare il punto sull’andamento della destinazione.

I primi 5 mesi del 2024 hanno fatto registrare 4 milioni di arrivi a livello globale (+11% rispetto allo stesso periodo del 2023) e 13 milioni di pernottamenti (+12% rispetto al 2023), con un mercato italiano che continua il suo trend di crescita.

“Noi dell’ente nazionale croato per il Turismo in Italia abbiamo lavorato tanto in pre-stagione ed è andata benissimo”, commenta la direttrice Viviana Vukelić -. Tra gennaio e maggio, la Croazia ha accolto 149mila italiani, il 4% in più dello scorso anno, con 370mila pernottamenti portando a casa un +3%”.

Per il Paese, che registra 7 nuove rotte dalla Penisola, sarà un’estate a base di festival, eventi e soprattutto sport. Si partirà con gli Europei di calcio per arrivare agli ATP Croatia Open, importante torneo di tennis dove parteciperanno 5 tennisti italiani.