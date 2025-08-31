Crociere fluviali: Amsterdam taglia del 10% gli attracchi

E’ una piccola rivoluzione quella che verrà messa in campo dalle compagnie di crociere fluviali per rispondere al taglio degli attracchi deciso dalla città di Amsterdam. Una riduzione del 10% sul numero dello scorso anno (1.950 circa) che sarà anche accompagnata dall’esclusione per chi non risponderà ai criteri ‘green’ richiesti dalla municipalità.
I tagli non sembrano colpire uniformemente le flotte fluviali; alcune compagnie stanno apportando modifiche per il 2026, ma altre no. Le assegnazioni di attracco, si legge su Travelweekly, sono attribuite alle compagnie di navigazione piuttosto che alle compagnie di crociere fluviali, il che significa che i partner che gestiscono le prenotazioni per le call nei porti devono ridurre del 10% il loro totale di attracchi ad Amsterdam.