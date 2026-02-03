Crolla il turismo a Cuba. Nel 2025 gli arrivi internazionali sull’isola hanno registrato un calo del 18% rispetto all’anno precedente, il peggior dato dal 2002, fatta eccezione per gli anni della pandemia. A riferirlo è l’Istituto nazionale di statistica (Onei), secondo cui lo scorso anno gli arrivi di visitatori stranieri si sono fermati a poco più di 1,8 milioni, cifra molto lontana dai 2,6 milioni fissati dal governo.

Tranne Argentina e Colombia, che hanno registrato un aumento rispettivamente del 13,6% e dell’8%, tutti i principali mercati risultano in forte contrazione: il Canada cala del 12,4%, la Federazione russa del 29%, gli Stati Uniti -22,8% e il Messico -10,2%. Per quanto riguarda i Paesi europei, la Germania ha registrato 33.056 turisti, quasi la metà del 2024, con un -49,5%, la Spagna -28,5% e la Francia -26%.