Cuba: non si arresta il calo degli arrivi internazionali

Arrivano anche i numeri ufficiali sugli arrivi a testimoniare il momento di forte difficoltà che il turismo a Cuba sta attraversando. Un netto calo della domanda testimoniato di recente anche dagli attori del comparto della Penisola, dai tour operator alle agenzie di viaggi.

Secondo l’ufficio nazionale di statistica, riporta l’Ansa, da gennaio a novembre sull’isola sono arrivati poco più di due milioni di turisti internazionali, contro i 2,4 dello scorso anno. Va però rilevato come negli ultimi due anni pre pandemia Cuba aveva sempre abbondantemente superato i 4 milioni di arrivi. Un traffico quindi più che dimezzato.

Tra le cause individuate come determinanti per questo momento di difficoltà la crisi economica che sta attraversando il Paese da una parte, ma anche la precarietà delle infrastrutture.