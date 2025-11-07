Cuba, performance turistiche sotto le attese: arrivi in calo del 20%

Anno sotto le attese per il turismo a Cuba. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Statistica (Onei), da gennaio a settembre gli arrivi hanno registrato un calo del 20,5% rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo quota 1.366.720.

Performance con il freno a mano tirato anche per i mesi di settembre e di agosto, che hanno incassato rispettivamente 106.748 e 135.985 arrivi. Di questo passo sarà difficile per l’isola raggiungere l’obiettivo dei 2,6 milioni di visitatori internazionali fissato dal Governo per il 2025.

A pesare sull’andamento dell’anno, riporta Ansa, il crollo degli arrivi dalla Germania (-43,5%), dalla Russia (-37,2%), dalla Spagna (-27,1%), dalla Francia (-23,8%) e dagli Stati Uniti (-19,6%). Registra un lieve incremento del 7% solo il mercato argentino.