CzechTourism, cresce l’interesse italiano oltre Praga

Letteratura, cinema e cucina per dare slancio all’Altra Cechia. Ma non solo. Con l’avvio della nuova campagna di comunicazione ‘Experience Free Spirit’ CzechTourism coglie l’opportunità di valorizzare il crescente interesse per la Praga esoterica di Dan Brown, propiziato dall’uscita a fine 2025 del bestseller “L’ultimo segreto”, così come per i peculiari sguardi della settima arte in occasione dei 60 anni del Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary, oltre che per le 10 stelle Michelin distribuite per la prima volta anche al di fuori della capitale.

“L’appeal del nostro Paese continua a consolidarsi sul mercato italiano, sesto assoluto - ha spiegato dai locali della Casa Ceca di Milano Luboš Rosenberg, direttore di CzechTourism Italia - avendo accolto nel 2025 oltre 425mila visitatori tricolore e registrato 1 milione 133mila pernottamenti, con una permanenza media di 4 giorni. L’invito della nuova campagna a vivere in piena libertà la Cechia, senza sentire pressioni di sorta, è pensato soprattutto per distribuire meglio i flussi verso le regioni fuori Praga, prima meta per l’83% degli arrivi”.

L’ampia disponibilità di collegamenti aerei, che quest’anno si arricchiscono della nuova tratta Brindisi-Praga di Eurowings (da giugno a settembre) e del giornaliero Roma Fiumicino-Praga di Smartwings, favorisce infatti soggiorni destagionalizzati, ma focalizzati sui principali centri urbani, fra cui Brno come scalo di tendenza per accedere ai siti Unesco della Moravia Meridionale.