La Giamaica è molto più di spiagge e resort all-inclusive: è un’isola che custodisce dimore leggendarie dove hanno soggiornato Ian Fleming, Bob Marley, Errol Flynn e i Rolling Stones. Dai boutique hotel nascosti nella foresta pluviale alle ville private affacciate sul mare dei Caraibi, la Giamaica offre oggi un’ospitalità autentica e personalizzata, distribuita tra la South Coast, Port Antonio, Ocho Rios, Montego Bay e Negril, ideale per chi cerca un viaggio culturale e immersivo lontano dai circuiti di massa.

Perché scegliere la Giamaica oltre gli all-inclusive

Molto prima che i resort all-inclusive diventassero il simbolo della vacanza caraibica — un modello diffusosi in Italia già dagli anni Sessanta — la Giamaica era il rifugio prediletto di celebrità internazionali, scrittori e leggende della musica. Personaggi iconici come Errol Flynn, Ian Fleming, Bob Marley e i Rolling Stones hanno trovato qui il loro luogo del cuore. Ancora oggi, molte delle dimore che hanno fatto da sfondo a questi incontri conservano intatto il loro fascino senza tempo. Intorno a queste icone è cresciuta una vivace scena di boutique hotel e ville private: un’offerta esclusiva che la Giamaica sceglie di valorizzare con sempre maggiore attenzione.

Ciò che accomuna queste strutture è il forte legame con il territorio e con le comunità locali. Gli ospiti hanno l’opportunità di vivere la quotidianità, la cultura e la natura dell’isola ben oltre i tradizionali itinerari turistici, grazie anche a escursioni guidate, tour in barca e percorsi in bicicletta organizzati da piccoli operatori locali specializzati.

South Coast: il cuore culturale della Giamaica a Treasure Beach

Protagonista della South Coast è il Jakes Hotel di Treasure Beach, fondato dalla famiglia Henzell. Il capostipite Perry Henzell firmò nel 1972 The Harder They Come, il primo lungometraggio giamaicano, contribuendo a raccontare al mondo la cultura dell’isola. Ancora oggi l’hotel rappresenta un punto di riferimento culturale della regione e ospita il prestigioso Calabash International Literary Festival, che tornerà nel 2027 ad accogliere scrittori e appassionati di letteratura da tutto il mondo. A completare l’esperienza: escursioni in barca con Captain Dennis fino al leggendario Pelican Bar e cene sulla spiaggia immersi in scenari naturali incontaminati.

Port Antonio: studio di registrazione nella foresta tropicale

Sulla costa nord-orientale, il GeeJam Hotel offre un’esperienza davvero unica. Nascosto nella foresta tropicale, ospita uno storico studio di registrazione dove hanno inciso artisti del calibro di Alicia Keys, i Gorillaz e Amy Winehouse, oggi accessibile anche agli ospiti dell’hotel. Poco distante, il Trident Hotel - un tempo punto d’incontro del jet set hollywoodiano degli anni Sessanta -unisce oggi l’eleganza dell’architettura georgiana al fascino autentico della Giamaica, dopo un importante intervento di ristrutturazione.