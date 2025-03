Potrebbe entrare in vigore già nei prossimi giorni il provvedimento dell’amministrazione Trump che vieta l’ingresso nel Paese ai viaggiatori provenienti da Pakistan e Afghanistan, che vanno ad arricchire una lista nera che comprende già Cuba, Iran, Libia, Corea del Nord, Somalia, Sudan, Siria, Venezuela e Yemen. Già durante il suo primo mandato, infatti, Trump aveva vietato i viaggi da diversi Paesi con un provvedimento che allora, come spiega lavocedinewyork.it, interessava il 7% della popolazione mondiale, soprattutto le nazioni a maggioranza musulmana. Il provvedimento è rimasto in vigore fino al 2021, anno in cui venne revocato da Joe Biden.

Ora il ban potrebbe avere conseguenze pesanti soprattutto per le migliaia di afghani che hanno richiesto o ottenuto un visto speciale per immigrati, dopo aver lavorato per l’esercito statunitense durante i suoi 20 anni di presenza sul territorio.

Circa 200mila afghani sono in attesa del reinsediamento negli Stati Uniti o dell’approvazione della loro domanda di visto e ora rischiano di subire ritorsioni da parte dei talebani, proprio per aver assistito le truppe Usa.