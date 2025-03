“Cool” di nome e di fatto. Il clima fresco e l’offerta innovativa della Finlandia hanno trasformato il Paese nordico in una delle mete predilette degli italiani per la “coolcation”, avendo raggiunto ben 220mila pernottamenti nel 2024 (+15% sul 2023).

“L’estate rappresenta il periodo di maggior concentrazione degli arrivi - ha osservato David Campano, country manager VisitFinland per Italia e Spagna -, ma grazie alla crescita di connettività aerea anche in inverno (+19% solo in Lapponia via Finavia), gli arrivi cominciano a distribuirsi non solo nei villaggi di Santa Claus e dell’aurora boreale, ma anche nelle aree promosse dalle nuove dieci rotte sostenibili ideate per mindful traveller: il foliage autunnale in Lapponia, ad esempio, la Finlandia scenica e rurale in treno o in bicicletta, oltre che la costa nord-occidentale collegata alle iniziative di Oulu Capitale europea della cultura 2026”.

Con 4,4 milioni di pernottamenti internazionali totali nel 2024 e 3,73 milioni di euro di spesa, il mercato turistico finlandese mantiene dunque la sua forte attrattività in Europa nonostante l’indebolimento dei flussi dall’Asia, penalizzati dalla chiusura dello spazio aereo russo e responsabili del -25% complessivo del traffico Finavia rispetto ai valori pre-Covid (26 milioni di passeggeri, contro i 19,6 del 2024).

“Il soggiorno nei forest-cottage è oggi una delle formule di pernottamento più apprezzate dagli italiani - aggiunge Campano - come dimostra il successo di Nuottakallio sul lago Saimaa, ma l’intero settore ricettivo sta vivendo una fase di mercato molto dinamica, grazie anche alle recenti aperture delle Aurora Deluxe Cabins presso il Wilderness Hotel Nellim in Lapponia, o delle Saariselkä Arctic Log Villas”.