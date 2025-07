Dallo stop ai selfie in strada ai vestiti appariscenti, le restrizioni più fantasiose

L’overturism resta un problema di difficile soluzione, ma tra le molte proposte avanzate fin’ora, alcune dimostrano come alla fantasia non ci sia limite. Tra restrizioni, multe e nuove regole, ecco Seul che, per ridurre le notti brave del quartiere a luci rosse, ha imposto che la zona non sia più visitabile dopo le ore 17, pena una multa di 72 dollari.

Ben più cara, 275 euro, la multa per chi si fermerà a fare selfie in strada a Portofino rischiando di intralciare il traffico. Niente foto anche ad Hallstatt, in Austria, dove il governo ha installato barriere di legno per impedire la vista del lago.

Roma ha vietato il torso nudo in città, Dubrovnik il costume da bagno e Praga i vestiti appariscenti in occasione degli addii al celibato o nubilato. E se Bali con la tassa di soggiorno regalerà anche un galateo per sapersi comportare, il tranquillo Yorkshire, in Inghilterra, accetterà solo residenti stabili, quindi più nessuna seconda casa o nuovi b&b. R. S.