Danimarca, estate positiva: pernottamenti italiani in crescita a doppia cifra

Il mercato italiano apprezza sempre più la Danimarca. A dimostrarlo le statistiche, che confermano la chiusura di una stagione decisamente positiva sul fronte dei pernottamenti dei nostri connazionali.

Dopo un giugno in lieve incremento (+1,5 %) a crescere sono in particolare il mese di luglio - che rispetto allo scorso anno ha registrato un aumento del 14%, con un totale di 42.915 pernottamenti di turisti italiani in Danimarca - e agosto, che ha mantenuto un trend positivo del +16%. Anche settembre si è concluso con un incremento di 6,5 punti percentuali, portando il bilancio del periodo gennaio-settembre a una crescita del 16,6% rispetto allo stesso periodo nel 2023.

Le eccellenze premiate

A conferma della qualità dell’esperienza turistica, la Danimarca ha recentemente celebrato i Danish Travel Awards 2024, premiando i migliori player del settore turistico. Tra i vincitori spiccano il Billund Airport (BLL), premiato come “Miglior aeroporto danese” per l’eccellenza nei servizi e nell’attenzione ai passeggeri, punto di accesso a gran parte della Danimarca (Jutland). Bornholm, inoltre, è stata nominata “Migliore destinazione in Danimarca” per l’autenticità, le bellezze naturali e l’offerta culturale, mentre Small Danish Hotels è stata insignita del titolo di “Miglior catena alberghiera”. Infine il Moesgaard Museum, nei pressi di Aarhus, è stato premiato come “Migliore attrazione in Danimarca”, grazie alla sua capacità di offrire un’esperienza coinvolgente che unisce storia, archeologia e design.