Danimarca, primi sei mesi in volata grazie al mercato tedesco

Con 25 milioni di pernottamenti nei primi sei mesi il 2024 si rivela un anno d'oro per il turismo danese che registra un aumento medio dell'1.4% rispetto lo scorso anno, con punte anche del 5% nella capitale e nella Regione dello Jutland. Ben 350 mila i visitatori in più che, con una leggera flessione nel mese di giugno, hanno garantito un flusso continuo, soprattutto in primavera.

“Siamo soddisfatti - ha dichiarato Lars Bertolt Winther, responsabile del dipartimento turismo dell’Agenzia nazionale Statistics Denmark -. L’ambizione è chiara. La Danimarca deve essere una destinazione turistica per tutto l’anno”. Due le nazioni che maggiormente hanno far impennare la domanda. Da un lato ci sono i turisti americani, che si sono concentrati nella zona di Copenhagen. A fare la parte del leone sono stati però i tedeschi. La Germania ha infatti garantito un flusso di ben 7,5 milioni di connazionali, interessati soprattutto alle spiagge dello Jutland.