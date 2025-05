Dazi, Trump concede un altro mese all’Europa

Trump concede tempo all’Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione per un altro mese dei dazi Ue. Le tassazioni al 50% sui prodotti provenienti dal Vecchio Continente, annunciate inizialmente per il 1° giugno, slittano così al 9 luglio.

La decisione, ha spiegato il tycoon, è stata presa in seguito a una “telefonata molto cordiale” con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Nel corso della conversazione von der Leyen avrebbe chiesto, infatti, una proroga rispetto alla scadenza iniziale, riporta SkyTG24.

Donald Trump ha aggiunto che i rispettivi team negoziali “si riuniranno per vedere se si può trovare una soluzione”.

Da parte sua, la presidente della Commissione Ue ha ribadito la volontà dell’Ue di trovare un accordo con gli States. In un post pubblicato su X ha scritto: “Ottima telefonata con il presidente Donald Trump. L’Ue e gli Stati Uniti condividono le più importanti e strette relazioni commerciali del mondo. L’Europa è pronta a portare avanti i colloqui in modo rapido e deciso. Per raggiungere un buon accordo, abbiamo bisogno del tempo necessario fino al 9 luglio”.