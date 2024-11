Debutta entro fine anno il W Las Vegas

Marriott International e MGM Resorts International hanno annunciato i piani per convertire un'iconica proprietà sulla Las Vegas Strip al marchio W Hotels.

Situato nel Mandalay Bay Campus, l'hotel dovrebbe entrare ufficialmente a far parte del portafoglio W Hotels entro la fine dell'anno, con ulteriori piani per la proprietà che saranno annunciati in futuro.

“Il nostro rapporto con Marriott ha superato di gran lunga le nostre aspettative, dimostrando la potenza del suo portafoglio di marchi e la forza dei suoi canali di distribuzione - ha affermato Steve Zanella, presidente di MGM Resorts Operations -. W Las Vegas, l'ultimo hotel a prendere vita come parte della nostra collaborazione, consentirà ai nostri ospiti di accedere a una nuova esperienza di luxury lifestyle riconosciuta in tutto il mondo per la sua personalità, la programmazione dinamica e la cultura del servizio elevata”.

“Siamo entusiasti di continuare a lavorare con MGM per portare W Las Vegas sulla leggendaria Las Vegas Strip - ha affermato Leeny Oberg, direttore finanziario e vicepresidente esecutivo dello sviluppo di Marriott International -. Questa apertura è un momento cruciale nella nostra collaborazione, che continua ad ampliare l'offerta di ospitalità e intrattenimento”.