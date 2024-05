I rincari estivi spaventano i turisti d’oltreoceano. Secondo il Summer Travel Survey 2024 di Deloitte, il rialzo generalizzato delle tariffe per trasporti e sistemazioni in vista dell’estate - stimato in 8 punti percentuali in più rispetto allo scorso anno - starebbe portando un terzo degli americani, il 32%, a rinunciare ai viaggi.

Solo il 48% - il 2% in meno rispetto alla stagione estiva scorsa - prevede di spostarsi quest’estate. Un dato significativo per un target prezioso per l’incoming e che solitamente non sembra badare a spese quando si parla di vacanze all’estero.

Complessivamente, riporta Travel Weekly, gli americani faranno 2/3 viaggi in meno rispetto alla scorsa summer.

I prezzi stanno fungendo da deterrente soprattutto sulle fasce a basso reddito. Tiene invece la fascia ad alto reddito, che si prevede in aumento: 44% contro il 35% del 2023. Una buona notizia questa, in particolare, per segmento lusso.

A fronte degli aumenti in vista, gli americani spenderanno dal 6% al 13% in più rispetto al 2023 con un budget medio dedicato alle vacanze del 18%.