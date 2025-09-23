TTG Italia

Deutsche Bahn, l’altoatesina Evelyn Palla nominata nuova Ceo

Deutsche Bahn, l’altoatesina Evelyn Palla nominata nuova Ceo

Il supervisory board di Deutsche Bahn AG ha nominato l’altoatesina Evelyn Palla nuova Presidente del management board e Ceo, incarico che assumerà dal prossimo 1° ottobre, succedendo a Richard Lutz, che lascerà l’azienda il 30 settembre dopo oltre trent’anni nel gruppo.

Palla, nata a Bolzano, attualmente membro del board con delega al trasporto regionale, è entrata in DB nel 2019 come Cfo di DB Fernverkehr AG e dal 2022 è responsabile del business regionale. In precedenza, ha maturato esperienze in grandi gruppi europei, tra cui Infineon, E.ON e ÖBB (ferrovie austriache), dove è stata nel board del trasporto passeggeri e presidente del consiglio di sorveglianza di ÖBB Postbus.

Il presidente del supervisory board, Werner Gatzer, ha sottolineato come Palla abbia dimostrato “forti capacità operative e strategiche, guidando con successo progetti di trasformazione e riportando DB Regio in una fase di stabilità”. La sua nomina è considerata un passo chiave per il rilancio di DB e per l’attuazione delle misure a favore della soddisfazione dei clienti ferroviari presentate dal Ministero federale dei trasporti.

Come hanno riportato i media, tra cui ilsole24ore.com, le ferrovie tedesche attraversano una fase difficile, tra ritardi continui dei treni e debiti. Lo scorso anno, solo il 62% dei convogli è arrivato in orario, mentre spicca il traffico regionale, quello finora sotto la responsabilità diretta di Palla, che può contare su un tasso di puntualità di circa il 90%.

L’obiettivo del governo - e la sfida per Palla - è portare il tasso di puntualità almeno all’80% a medio-lungo termine e fare in modo che il 70% dei treni a lunga percorrenza viaggi senza grandi ritardi entro il 2029.

Ti è piaciuta questa notizia?

Condividi questo articolo

Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana