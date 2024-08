Non solo parchi. L’espansione del Gruppo Disney sta coinvolgendo sempre di più anche il settore crocieristico e la società mette in campo un forte investimento per la realizzazione di 4 nuove navi che verranno consegnate tra il 2027 e il 2031.

Queste unità per la flotta di Disney Cruise Line, si legge su Travelpulse, andranno così ad aggiungersi alle due navi, la Treasure, che debutterà a novembre, e la Destiny, il cui ingresso in flotta è previsto per lo stesso mese dell’anno successivo.

Le novità, annunciate durante l’ultima convention, vanno così ad aggiungersi agli annunci relativi a Disneyland Paris, dove sono in arrivo tre nuove attrazioni.