Disney verso la nascita di un quinto parco in Florida

Sembra poter ottenere il via libera il progetto per un quinto parco Disney in Florida. La Walt Disney Co e il governatore dello Stato, infatti, sono arrivati ad un accordo per consentire un’ulteriore espansione della Disney nell’area già occupata dai suoi parchi.

L’accordo fra Disney e il Distretto del Turismo della Florida, che sarà ratificato il prossimo 12 giugno, durerebbe 15 anni e potrebbe vedere Disney investire, secondo quanto si legge su Travelmole, fino a 17 miliardi di dollari.

La proposta prevede la realizzazione di 14.000 camere d'albergo in più e nuovi spazi destinati a strutture commerciali e di intrattenimento. Ci sarebbero anche importanti lavori infrastrutturali per ridurre la congestione intorno ai parchi Disney.