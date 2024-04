Novità in arrivo per il parco Walt Disney Studios a Disneyland Paris, che si appresta a diventare ‘Disney Adventure World’ con l’apertura della nuova Land World of Frozen, un’area immersiva dedicata al mondo di Frozen dei Walt Disney Animation Studios.

In programma anche la ristrutturazione del Disney Village e del Davy Crockett Ranch.

In occasione del 32° anniversario, sono stati delineate le prossime tappe di sviluppo del complesso, che prevedono il rifacimento completo del Parco Walt Disney Studios, che continuerà ad espandersi con nuove aree tematiche che si aggiungeranno al Marvel Avengers Campus, aperto nel 2022, e agli universi Pixar. Alla fine del suo percorso di espansione, il parco raddoppierà la sua superfice, diventando una destinazione a sé stante.

L’idea originale del secondo parco, aperto nel 2002, era quella di offrire agli ospiti uno sguardo nel dietro le quinte della realizzazione di film, lungometraggi animati e spettacoli televisivi. Da allora, il concetto del parco si è evoluto in modo creativo e nel 2007 ha intrapreso un percorso di espansione con grandi progetti come The Twilight ZoneTower of Terror, Worlds of Pixar e Ratatouille: The Adventure.

“Oggi stiamo cambiando la storia del Parco Walt Disney Studios. Fino ad ora gli ospiti avevano la possibilità di sbirciare nel dietro le quinte delle riprese cinematografiche. D’ora in poi saranno invitati a celebrare le grandi franchise Disney e ad intraprendere un’avventura in mondi immersivi. Questi universi unici diventeranno il fulcro della nuova identità del parco e rappresenteranno i regni che gli ospiti scopriranno. Questi ultimi saranno invitati a partecipare ad avventure ispirate alle storie più amate di sempre”, ha commentato Tom Fitzgerald, Walt Disney imagineering chief storytelling executive e senior creative executive di Disneyland Paris in un intervento riportato da Parksmania -. Questa significativa evoluzione ci ha ispirato a rinominare il parco, preannunciando un nuovo capitolo per Disneyland Paris”.

Il nuovo nome entrerà ufficialmente in vigore con la grande apertura della prossima area tematica, World of Frozen, segnando l’inizio di questa nuova era. “Con il nostro impegno a superare i confini dell’immersione e dell’innovazione, stiamo creando esperienze mozzafiato e momenti spettacolari a Disney Adventure World. Il Parco offrirà avventure uniche e sarà un complemento perfetto per il parco Disneyland”, ha aggiunto Natacha Rafalski, presidente di Disneyland Paris.