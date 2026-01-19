Dopo Crans-Montana la Svizzera cancella gli eventi promozionali

La grande eco che in Italia, inevitabilmente, continua ad avere la tragedia di Crans-Montana ha indotto Presence Suisse, l’ente pubblico che si occupa di promuovere l’immagine turistica e le tradizioni elvetiche, ad annullare alcune manifestazioni in calendario durante gli imminenti giochi invernali, dedicate alla gastronomia svizzera, e anche un concerto in programma a Milano. Cancellato anche un gala a inviti sull’immagine delle Alpi.

“Il contesto che si è creato attorno a Crans-Montana, l’ampiezza mediatica e la dimensione politica che ha assunto ci hanno spinti a rivalutare tutto e ad adeguare il programma” ha spiegato - come riportato dal Corriere della Sera - Alexandre Edelmann, il dirigente a capo di Presence Suisse.

Inevitabile, data la gravità dell’episodio di Capodanno, il danno d’immagine per la Svizzera: Crans-Montana rimarrà una macchia difficile da cancellare. Per questo le autorità di Berna hanno deciso di tenere un profilo basso, consapevoli che le feste mal si concilino con il clima creatosi in Italia attorno alla tragedia del bar Constellation. L’Italia - sottolineano da giorni, anche polemicamente, i media elvetici - è il Paese in cui l’informazione sta dando più spazio di tutti ai fatti di Crans-Montana e alle presunte lacune dell’inchiesta giudiziaria.

E noi non vediamo come potrebbe essere altrimenti, visto le giovani vite perse e i ragazzi che stanno ancora lottando tra la vita e la morte. Il grido delle famiglie, che chiedono giustamente di fare giustizia e accertare la verità, non può restare inascoltato.