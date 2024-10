Paesi, città, regioni. Gemme nascoste immerse nella natura tutte da scoprire o panorami urbani trendy e mozzafiato. Sono le 30 destinazioni selezionate da Lonely Planet ed entrate a far parte della nuova guida ‘Best in Travel 2025’, presentata ieri.

“Best in Travel raccoglie le migliori destinazioni per ispirare i viaggiatori ad esplorare il mondo in modo più consapevole e allargare lo spettro delle possibili mete da scoprire nel prossimo futuro, che si tratti di luoghi esotici o di quelli più vicini a casa nostra”, ha affermato Angelo Pittro, direttore Lonely Planet Italia.

Ecco perciò le mete da non perdere il prossimo anno.

Paesi

Partendo dai Paesi, a svettare è il Camerun, seguito sul podio dalla Lituania e dalle Fiji. In quarta posizione compare il Laos, davanti a Kazakistan e Paraguay. Seguono Trinidad e Tobago, Vanuatu, Slovacchia e Armenia.

Città

Passando alle città, a svettare è Tolosa, seguita al secondo e terzo posto da Puducherry (India) e Bansko (Bulgaria). Segue al quarto piazzamento Chiang Mai, in Thailandia, che precede l’unica presenza italiana di questa edizione: Genova. Il capoluogo ligure si aggiudica un posto, ha spiegato Pittro, per la sua capacità di “mescolare storia e innovazione”, caratteristica che la rende una meta “ideale per quei viaggiatori che cercano un’esperienza autentica e ricca di significato.”

La lista continua poi con Pittsburgh (Stati Uniti), Osaka (Giappone), Curitiba (Brasile), Palma (Spagna) ed Edmonton (Canada).

Regioni

Infine, guardando alle regioni, la top ten si apre con il South Carolina Lowcountry

e costa della Georgia (Stati Uniti), Terai (Nepal) e Chiriqí (Panamá). Si prosegue con Launceston e Tamar Valley (Australia), Canton Vallese (Svizzera), Giresun e Ordu (Turchia), davanti alla Baviera (Germania), East Anglia (Inghilterra). Chiudono Jordan Trail (Giordania), Mount Hood e Columbia e River Gorge (Stati Uniti).