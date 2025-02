Dubai brucia le tappe: visitatori a +9%

Dubai ha accolto 18,72 milioni di visitatori internazionali da gennaio a dicembre 2024, segnando un incremento del 9% rispetto all’anno precedente e superando il record di 17,15 milioni nel 2023.

Questi i dati diffusi dal Dubai Department of Economy and Tourism, che indicano nell’approccio strategico fondato su espansione del settore, investimento in infrastrutture all’avanguardia e valorizzazione dei talenti, la chiave del successo.

L’aumento delle visite internazionali è in linea con gli obiettivi dell’Agenda economica di Dubai, D33, che mira a raddoppiare le dimensioni dell’economia di Dubai entro il 2033.

Da un punto di vista regionale, il Nord-est e il Sud-est asiatico insieme hanno registrato il tasso di crescita più elevato, pari al 24%, seguiti dall’Africa (+20%) e dalla Csi e dall’Europa orientale (+16%). Anche i visitatori provenienti dall’Europa occidentale sono aumentati segnando un +14%, mantenendo la posizione di prima regione di provenienza dei visitatori internazionali a Dubai.

Helal Saeed Almarri, direttore generale del Dipartimento dell’Economia e del Turismo di Dubai, ha dichiarato: “Grazie a un’attenta pianificazione e a un’implementazione dinamica e agile delle strategie, Dubai è riuscita a superare le sfide economiche e geografiche globali per raggiungere una crescita record del turismo per il secondo anno consecutivo, avendo ripreso da tempo la sua traiettoria ascendente pre-pandemica. Questo risultato non è una pietra miliare isolata, ma un pilastro fondamentale della strategia di crescita diversificata di Dubai, che alimenta gli obiettivi interconnessi D33 - che comprendono l’acquisizione di talenti, l’afflusso di IDE e la competitività globale delle imprese che operano nell’ecosistema di Dubai”.