Fino a 260 milioni di passeggeri all’anno. È questa l’impressionante cifra relativa alla capacità che potrà avere il nuovo aeroporto internazionale di Dubai, attualmente in costruzione, la cui apertura, almeno ‘parziale’, avverrà nel 2034.

Proseguono i maxi progetti a colpi di miliardi di dollari negli emirati (35 quelli stimati per il nuovo scalo) e questa volta le ambizioni si propongono di superare nuovi limiti: basti pensare che attualmente l’aeroporto con la maggiore capacità, quello di Atlanta, può raggiungere i 109 milioni di pax, mentre l’Al Maktoum International Airport o Dubai World Central già dalla sua inaugurazione potrà raggiungere quota 150 milioni.

La prima fase

La prima fase, si legge su Simpleflying, includerà la costruzione del Concourse 1, che avrà all'incirca le stesse dimensioni e lunghezza dei tre Concourse attualmente aperti presso l'Aeroporto Internazionale di Dubai messi insieme. Il Concourse 1 si estenderà per oltre due chilometri con 100 gate di contatto. Altri progetti principali della prima fase includono un edificio del Terminal Ovest, un sistema di trasporto automatizzato delle persone e due nuove piste per completare le due esistenti. Questa fase includerà anche altri lavori principali come una rete stradale per le attrezzature di servizio a terra e un sistema sotterraneo di gestione dei bagagli.