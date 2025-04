Dubai, primo trimestre in crescita

Dopo gli anni da record del 2023 e del 2024, Dubai conferma il suo slancio anche nel 2025. Secondo gli ultimi dati pubblicati dal DET, da gennaio a marzo di quest’anno Dubai ha accolto 5,31 milioni di visitatori internazionali, registrando un aumento del 3% su base annua rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo incremento ha dimostrato la continua attrattiva della città a livello globale, che si aggiunge alla crescita complessiva del 9% registrata nel 2024, con 18,72 milioni di turisti internazionali pernottanti, tracciando la rotta della città verso l’ottenimento di nuovi parametri di riferimento dopo due anni record consecutivi.

“Consolidando la crescita registrata in anni record consecutivi e rafforzando l'ascesa di Dubai come leader del turismo globale, la straordinaria performance del settore turistico della città nel primo trimestre del 2025 è una testimonianza della leadership visionaria dello sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Dubai, e dell'impegno di tutti gli stakeholder dell'ecosistema turistico” dice Issam Kazim, ceo della Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing.

L'approccio diversificato di Dubai, basato su strategie e attività su misura in oltre 80 mercati, ha contribuito a mantenere la sua posizione di destinazione di viaggio di prima scelta sia per i visitatori provenienti dai principali mercati tradizionali che da quelli emergenti. Da gennaio a marzo 2025, l'Europa occidentale è stata il principale mercato di provenienza di Dubai con 1,15 milioni di visitatori, pari a una quota complessiva del 22%, seguita dalla CSI e dall'Europa orientale con 891.000 visitatori (17%) e dal CCG con 772.000 visitatori (15%). L'Asia meridionale e l'area MENA si sono classificate al quarto e quinto posto, rispettivamente con 752.000 (14%) e 620.000 (12%) visitatori. La regione dell'Asia nord-orientale e del Sud-est asiatico ha registrato 474.000 visitatori a Dubai (una quota del 9%), seguita dalle Americhe 374.000 (7%), dall'Africa 197.000 (4%) e dall'Australasia 78.000 (1%).

Il settore dell’ospitalità di Dubai ha continuato a registrare un trend fortemente positivo, che riflette l'approccio strategico adottato per lo sviluppo alberghiero dell'emirato. Durante il periodo, la tariffa media giornaliera (ADR) è aumentata del 2% rispetto all'anno precedente.

Oltre al lancio di nuove partnership strategiche, nel primo trimestre dell'anno ci sono state diverse pietre miliari che hanno contribuito alla crescita del turismo di Dubai. Per quanto riguarda il potenziamento degli standard di sostenibilità nel settore dell’ospitalità, l'iniziativa Dubai Sustainable Tourism (DST) del DET ha assegnato il DST Stamp a 153 hotel, riconoscendo il massimo livello di conformità ai “19 requisiti di sostenibilità” fissati dal DET. Annunciata a febbraio 2025, la seconda edizione dell’iniziativa ha registrato un aumento del 118% rispetto alla precedente, che aveva premiato 70 hotel.

Il marketing globale ad altro impatto continua a essere un fattore vitale per aumentare le visite alla città e ad aprile il DET ha lanciato una nuova campagna, “Find Your Story”. Interpretato da Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi, il cortometraggio mostra le emozionanti avventure che i viaggiatori possono vivere in città, anche durante un breve scalo, e mette in risalto i paesaggi del deserto e l'architettura futuristica di Dubai.