Ecuador, in arrivo nuovi investimenti alberghieri

L’Ecuador ha annunciato una serie di progetti turistici che saranno lanciati nel 2025, con novità sul fronte del settore alberghiero nazionale e internazionale. Come segnala TravelDailyNews, il Paese accoglierà nuovi hotel e nuove crociere, aggiungendoli al suo attuale portafoglio di quasi 5mila hotel e 15 crociere operative.

Secondo il Ministero del Turismo dell’Ecuador , i visitatori hanno superato quota 589mila nei primi sei mesi, con un tasso di crescita annuale previsto del 2,88% fino al 2029.

“Investendo nel settore turistico dell’Ecuador, questi marchi non solo supportano la nostra economia, ma contribuiscono anche alla salvaguardia del patrimonio naturale e offrono ai visitatori più modi per vivere il nostro Paese. Questi progetti turistici creeranno opportunità locali a Quito, alle Galapagos e a Manabi, stabilendo al contempo un punto di riferimento per un servizio di qualità” ha affermato Santiago Granda, sottosegretario alla promozione del Ministero del Turismo dell’Ecuador.

Nel 2025, l’offerta di ospitalità dell’Ecuador si espanderà con l’introduzione di due nuovi hotel di Marriott International e del marchio di ospitalità ecuadoriano Oro Verde.

Situato all’interno dell’aeroporto di Quito, l’Ecuador accoglierà il debutto del Courtyard Hotel by Marriott Quito. Progettato da Sixstar Hotels e Marriott International, il nuovo hotel, la cui apertura è prevista per l’estate 2025, avrà 84 camere e offrirà servizi come palestra, business center, sala riunioni.

Con hotel in tutto il Paese, il gruppo alberghiero ecuadoriano Oro Verde aprirà la sua nuova proprietà, l’hotel Oro Verde Portoviejo, nella provincia occidentale di Manabí, a meno di un’ora di volo da Quito. Progettato da Correa + Fatehi – Odd Architects, il nuovo hotel, la cui apertura è prevista per la primavera del 2025, includerà 71 camere, una piscina panoramica sul tetto, un gastrobar contemporaneo, spaziose aree per eventi e un ristorante di fama mondiale.

Il mercato delle crociere di lusso vedrà il debutto nel 2025 di Hermes Catamaran. Il catamarano vanta 12 suite convertibili diampie dimensioni, situate sui ponti principale e superiore della nave. Hermes navigherà attraverso tutte le isole Galapagos, tra cui Santa Cruz, Española e Bartolomé.