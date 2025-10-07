Ed è Subito Viaggi con l’Ambasciata di Cuba per rilanciare la destinazione

Rilanciare Cuba partendo da tutte le opportunità che l’isola è in grado di garantire. Con l’appoggio fondamentale delle agenzie di viaggi. Si poneva questo obiettivo la serata organizzata dal tour operator Ed è Subito Viaggi che si è tenuto all’Ambasciata di Cuba a Roma. “Il nostro compito è anticipare le tendenze e offrire esperienze tailor made, uniche e indimenticabili. Cuba oggi è una delle destinazioni più sicure del Sud America”, ha detto la managing director Stefania Picari ricordando che “il turismo, se consapevole, diventa strumento di crescita sociale ed economica”.

Yanet Mora Ferguson, consigliera per gli affari turistici dell’ambasciata, ha poi sottolineato: “Oggi l’isola conta oltre 85.000 camere alberghiere, più di 15.000 B&B, 10 aeroporti internazionali, 3 porti crocieristici e 10 marine turistiche. Tra le novità, l’arrivo della catena italiana Domina Hotel, pronta a gestire tre nuove strutture (due all’Avana e una a Varadero), con l’obiettivo di coniugare qualità del servizio italiano e ospitalità cubana”.

Altro focus l’accessibilità e la digitalizzazione: “Il Paese sta investendo in questo senso: dal visto turistico elettronico, richiedibile online, alla nuova Carta de Crédito Tropical – La Clásica, utilizzabile anche per carburante, fino alla SIM Cuba Cell Tour, pensata per restare connessi durante il viaggio. Importante anche il portale ufficiale del Ministero del Turismo, che raccoglie informazioni su hotel, case particular, escursioni ed eventi con calendario annuale”.