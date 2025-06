EES per i turisti extra Ue in rampa di lancio: i primi test da ottobre

Potrebbe avvenire il prossimo mese di ottobre il lancio del nuovo sistema di ingresso nei Paesi dell’Unione europea. Dopo una serie di rinvii, l’EES (Entry-Exit System), sembra ora pronto almeno per una prima fase sperimentale, durante la quale, oltre alla registrazione sull’app fino a 72 ore prima della partenza da parte dei turisti extra Ue, co sarà comunque un controllo alle frontiere con la scannerizzazione delle impronte digitali.

Secondo quanto riportato da TTG Media, anche gli ultimi tre Paesi in ritardo con l’ottimizzazione del nuovo sistema, ovvero Francia, Germania e Olanda, sarebbero pronti per entrare a regime, Non si tratterà comunque di un avvio univoco per tutti i Paesi: i primi test inizieranno in Svezia, mentre dal 2026 partiranno anche Italia, Francia e Olanda.

“L'app è pronta per essere utilizzata con l'inizio del EES quest'autunno – spiega Uku Sarekanno, vice direttore esecutivo di Frontex -. Ora spetta a ciascuno stato membro integrare l'app con i propri sistemi nazionali. Anche se è facoltativa, incoraggiamo i paesi dell'UE a farne il massimo utilizzo”.