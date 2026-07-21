Effetto Mondiali sui tour, l’analisi di Civitatis

L’effetto Mondiali spinge il turismo nelle città ospitanti e modifica, nelle ore delle partite, gli acquisti online. Secondo Civitatis, Dallas ha registrato prenotazioni di tour e attività superiori di oltre undici volte rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, Atlanta di oltre cinque volte e Guadalajara di più del doppio.

I tifosi hanno affiancato agli incontri visite guidate, escursioni, esperienze enogastronomiche e culturali, sostenendo guide, attrazioni e operatori locali. Durante la finale Spagna-Argentina, vinta dalla Spagna, le prenotazioni sono crollate del 62% rispetto a una normale domenica, tornando sui livelli abituali dopo il fischio finale. Per il ceo Andrés Spitzer i dati confermano il legame tra sport e turismo. Civitatis prevede che i grandi eventi internazionali continueranno a generare ricavi oltre stadi e biglietti.