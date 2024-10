Effetto Taylor Swift: il suo Eras Tour ha generato 1 miliardo di dollari di entrate aggiuntive negli hotel di tutto il mondo

Più forte delle Olimpiadi o del Super Bowl. L’Eras Tour di Taylor Swift ha rappresentato un vero e proprio boost per l’industria turistica mondiale. Secondo i dati elaborati dal gruppo immobiliare JLL, il tour della popstar avrebbe generato circa 1 miliardo di dollari di entrate alberghiere aggiuntive negli Stati Uniti, in Europa e in Asia.

In tutti i luoghi in cui ha fatto tappa, le presenze e i ricavi per camera hanno registrato un picco. “Ha avuto un impatto piuttosto sbalorditivo”, ha spiegato a Travel Weekly Zach Demuth, global head of research per il gruppo alberghiero di JLL. “In un certo senso, ha creato molti, molti mini-Super Bowl”.

Sorepndente anche l’effetto Taylor Swift a Parigi, dove la cantautrice ha fatto tappa per quattro notti a maggio. In quei giorni gli hotel della Ville Lumière hanno registrato numeri più alti rispetto al periodo di picco dei Giochi Olimpici.