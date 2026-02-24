L'Egitto introduce un aumento delle tariffe per i visti d'ingresso turistici acquistabili all'arrivo nel Paese. La Camera di Commercio Egiziana delle Imprese di Viaggio e Turismo ha infatti annunciato che le tariffe per i visti immediati passeranno da 25 a 30 dollari, con l’aumento che sarà effettivo a partire dal primo marzo 2026.

L'ente ha giustificato tale decisione, che potrebbe impattare sui flussi internazionali sulla destinazione, dichiarando che “rientra negli sforzi per regolamentare gli ingressi alle frontiere egiziane, e mira a semplificare le procedure, garantendo al contempo che il settore turistico rimanga flessibile nel rispondere ai cambiamenti normativi”.

La Camera di Commercio ha quindi invitato, visto il poco preavviso, le aziende turistiche ad aggiornare rapidamente i propri programmi di viaggio per conformarsi alla nuova struttura tariffaria dei visti.