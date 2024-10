Ente israeliano: Mirata nuova responsabile marketing

Pietro de Arena, direttore marketing dell’Ufficio nazionale israeliano del Turismo, ha iniziato una nuova esperienza lavorativa in Alidays. “Ma nel mio cuore Israele ci sarà sempre” ha dichiarato a Rimini.

Continuità è la parola che vuole riassumere la scelta della persona che sta raccogliendo l’importante e complessa eredità del marketing generalista all’interno dell’Ufficio nazionale Israeliano del Turismo.

Sarà infatti Aurora Mirata la persona che avrà il compito di sostituire Pietro de Arena nella promozione di Israele.

“Abbiamo scelto Aurora Mirata per il suo amore per Israele e per la straordinaria professionalità e competenza maturate verso la nostra destinazione nel lungo periodo di lavoro svolto in EL AL come EL AL district manager a Milano” ha dichiarato Kalanit Goren, direttrice per l’Italia dell’Ufficio nazionale israeliano del Turismo.

“Lascio il mio ruolo nelle preziose mani di una straordinaria professionista, Aurora Mirata. Sono sicuro che Aurora continuerà con grande passione il lavoro che io ho tanto amato, portando grandi risultati e raggiungendo nuovi traguardi” ha commentato Pietro de Arena.