L’Islanda trema. E’ di queste ore la notizia che alla serie di assestamenti del terreno sia seguita l’apertura di una fessura vulcanica, secondo gli scienziati una delle più lunghe mai viste.

Ieri è infatti tornato a eruttare per la sesta volta da dicembre il sistema vulcanico della penisola di Reykjanes, nel sud-ovest dell’Islanda.

“È iniziata un’eruzione sul Sundhnuksgigarod” ha riferito l’Ufficio meteorologico islandese in un comunicato stampa diffuso da Euronews. Lo stato di emergenza era stato dichiarato poco prima dell’inizio dell’eruzione.

Nella notte un team di scienziati islandesi ha sorvolato la fessura che si è aperta nel terreno e da cui è iniziata a fuoriuscire la lava: secondo gli esperti è una delle più grandi mai viste, lunga circa quattro chilometri.

I media islandesi hanno riferito che per precauzione è stato evacuato il vicino villaggio di Grindavik, sebbene gli scienziati abbiano sottolineato che per il momento l’eruzione non costituisce un pericolo. Non si sa quante persone si trovassero nell’area, dato che la maggior parte dei quasi 4 mila residenti se n’è andata a novembre.

Evacuato anche il centro termale geotermico Blue Lagoon, una delle maggiori attrazioni turistiche dell’Islanda.