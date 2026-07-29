Estate alle Canarie: breve guida alle esperienze outdoor

Più a Sud la Ruta de los Volcanes conduce tra crateri spenti e colate laviche fino all’oceano, mentre a El Hierro il sentiero di La Llanía attraversa le foreste e porta gli escursionisti a vedere lo spettacolare anfiteatro naturale di El Golfo.

Tra La Gomera e Tenerife le acque ospitano, inoltre, una delle aree più ricche d’Europa per l’osservazione di balene e delfini. A El Hierro, la Riserva Marina di Mar de las Calmas rivela un mondo sommerso di montagne vulcaniche e torri di roccia, popolate di tartarughe e razze: è considerato uno dei migliori luoghi per le immersioni in Europa.

Chi preferisce ritmi più tranquilli può invece scegliere le piscine naturali di Charco Azul o quelle scavate tra le rocce vulcaniche di Lanzarote. Per quanto riguarda, invece, le esperienze enogastronomiche, da segnalare la tradizione enologica unica di La Gomera. Solo qui è inoltre possibile assaggiare il miele di palma, ricavato esclusivamente dalla linfa della palma canaria, e i vini della Forastera Gomera. A la Palma, invece, quando il sole tramonta, il centro storico di Santa Cruz de La Palma cambia volto: i balconi in legno affacciati sul lungomare diventano la cornice di cene all’aperto.