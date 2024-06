Europei, la Germania prevede un boom dell’incoming: “Oltre 3 milioni di pernottamenti in più”

Grandi aspettative per l’incoming in Germania in vista degli imminenti Europei di calcio. L’Ente Nazionale Germanico per il Turismo (Gntb) stima oltre tre milioni di pernottamenti internazionali aggiuntivi per l’evento sportivo.

“Il Campionato europeo di calcio maschile in Germania è un evento il cui significato va ben oltre il torneo sportivo - commenta Petra Hedorfer, presidente del Consiglio esecutivo della Gntb -. Stiamo promuovendo in tutto il mondo un soggiorno più lungo per gli ospiti internazionali che va oltre l’assistere a una partita di calcio. Un recente sondaggio esclusivo dell’Ente Germanico per il Turismo Real Time in tre importanti mercati di provenienza quali Gran Bretagna, Francia e Spagna, conferma il nostro approccio strategico: il 92% degli intervistati che si recheranno in Germania per Uefa Euro 2024 non vogliono solo assistere alla partita, ma anche rimanere nel Paese più a lungo. Il 38% - continua - prevede di trascorrere fino a tre notti nelle città ospitanti, il 14% vuole utilizzare tre giorni per esplorare le città ospitanti e i loro dintorni e il 40% intende addirittura trascorrere almeno quattro notti in Germania. Oltre agli effetti economici, l’Euro 2024 offre grandi opportunità per presentare la Germania come un Paese ospitale e cosmopolita e quindi rilanciare ancora una volta l’immagine della Germania come destinazione di viaggio”.

Il campionato europeo coinvolgerà attivamente dieci città, che ospiteranno i match nei loro stadi, ma anche le aree rurali beneficeranno degli arrivi e dei pernottamenti dei tifosi e delle 24 squadre in competizione.

Parallelamente, il programma artistico e culturale di Euro 2024 prevede più di 300 eventi in 45 località della Germania.