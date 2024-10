Ferguson, Washington DC: “Se vincerà Kamala Harris sarà un evento storico e di forte richiamo”

“Se Harris vincerà, sarà un evento storico e molte persone verranno in città per celebrare il momento”. Così Elliott Ferguson, presidente e ceo di Washington DC, in un’intervista rilasciata a TTG Italia in occasione della Brand Usa Travel Week.

Il manager si è in qualche modo schierato, affermando comunque che, “in ogni caso, speriamo che, qualunque sia l’esito, il tutto sia gestito in modo pacifico. Indubbiamente - conclude - per noi si tratta di un’opportunità per mostrare Washington al mondo in un clima di pura energia positiva”.

Gaia Guarino