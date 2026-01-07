Ferrovie spagnole, la guerra dei prezzi

Renfe e Ouigo hanno annunciato nuove manovre sul pricing per le ferrovie spagnole.

Come riporta preferente.com, Renfe ha risposto con nuove offerte alla politica di prezzo aggressiva di Ouigo e anche di Iryo.

Il fulcro della battaglia è il periodo successivo alle vacanze di Natale, tradizionalmente uno dei meno ‘gettonati’ per i viaggi e il turismo.

Si tratta in realtà dell’ennesimo capitolo della guerra del pricing che coinvolge le ferrovie spagnole da quando il mercato è stato aperto agli operatori stranieri. Un cambiamento che ha portato diverse conseguenze sul fronte dei prezzi e della scontistica per gli utenti dei treni in Spagna.