Ha fatto scattare l’allarme tsunami, poi rientrato qualche ora fa, il terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine meridionali a mezzanotte ora italiana. L’istituto filippino per il monitoraggio dei maremoti e dei terremoti ha consigliato “ai residenti di evacuare le isole e le zone costiere per raggiungere aree con altitudini più elevate, spostandosi quindi verso la terraferma”.

L’area più colpita dalla scossa è stata quella di General Santos City dove si registrano, secondo un report pubblicato dopo le 6 ora italiana, almeno 15 morti e oltre 200 feriti tra gli edifici crollati. “Molti palazzi residenziali sono stati colpiti dal terremoto, siamo impegnati nelle operazioni di soccorso” ha dichiarato, secondo quanto riportato da corriere.it, il sergente maggiore Robert Dagon della polizia di General Santos. Resta però ancora da definire il bilancio, per ora provvisorio, dei danni provocati dal terremoto agli edifici sulle isole.

Sul sito della farnesina viaggiaresicuri.it si sottolinea che sono previste scosse di assestamento e si raccomanda diseguire le indicazionidelel autorità locali e del Consiglio nazionale per la riduzione e la gestione del rischio di disastri NDRRMC. Il sito riporta anche i contatti dell’Ambasciata d’Italia a Manila, reperibile “per gravi emergenze”.