Finlandia e Svezia verso una svolta storica: quest’estate il primo collegamento ferroviario

L’estate 2026 segnerà un momento storico per la mobilità ferroviaria nel Nord Europa. È previsto per giugno il debutto del primo collegamento ferroviario transfrontaliero dalla Finlandia verso l’Europa continentale, attraverso la Svezia.

La rotta, attesa da tempo, darà vita a uno dei viaggi in treno più lunghi realizzabili all’interno del Vecchio Continente, rafforzando il ruolo del ferro come alternativa sostenibile ai collegamenti aerei nelle regioni del Nord.

Attualmente, gli spostamenti tra le città di confine di Tornio e Haparanda, situate all’estremità settentrionale del Golfo di Botnia, sono possibili esclusivamente tramite autobus o auto private, nonostante la presenza di infrastrutture ferroviarie su entrambi i lati del confine.

Il principale ostacolo è infatti di natura tecnica e storica. Come riportato da Yle News ed euronews.com, la rete ferroviaria finlandese utilizza ancora lo scartamento da 1.524 mm, eredità del periodo in cui il Paese faceva parte dell’Impero russo nel XIX secolo, mentre la Svezia adotta lo standard europeo da 1.435 mm. Per superare questa incompatibilità infrastrutturale, è stata individuata una soluzione: la storica stazione di stazione di Haparanda, risalente ai primi anni del Novecento e attualmente in fase di restauro, diventerà il punto di connessione tra le due reti ferroviarie.

“I treni della VR finlandese fermeranno alla stazione Tornio C e poi termineranno la corsa a Haparanda”, ha spiegato Sampo Kangastalo, direttore per lo sviluppo del Comune di Tornio, a Yle News. “L’edificio della stazione di Haparanda si trova tra i binari finlandesi e quelli svedesi. Per passare dai treni VR ai Norrtåg svedesi basterà attraversare l’edificio della stazione: è semplicissimo”.

La settimana scorsa Finlandia e Svezia hanno firmato un accordo per semplificare il traffico ferroviario tra i due Paesi, confermando il raggiungimento di un’intesa sul finanziamento. “L’inaugurazione ufficiale di questa linea dovrebbe avvenire poco prima del Midsummer, la festa di mezza estate, a fine giugno”, ha assicurato Kangastalo.

Da quest’estate, quindi, i treni finlandesi torneranno a effettuare collegamenti transfrontalieri per la prima volta dal 2022, quando è stato sospeso il servizio per San Pietroburgo dopo l’invasione russa dell’Ucraina.