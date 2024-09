Finlandia, i suggerimenti dell’ente per un autunno en plen air

In finlandese si chiama ‘ruska’ ed è il foliage autunnale in Finlandia, uno dei momenti migliori per provare un’esperienza sensoriale a contatto con la natura.

Tra settembre e ottobre la palette cromatica che contraddistingue questo spettacolo naturale trasforma le foreste di tutto il Paese. Infatti, la ruska conquista la natura da Nord a Sud alla velocità di 500 chilometri nell’arco di poche settimane.

La stagione inizia a settembre nel Nord della Lapponia e scende progressivamente verso Sud colorando tutto il Paese. Proprio i mesi di settembre e ottobre sono i migliori dell’anno per escursioni en plein air. Tra gli appuntamenti da non perdere VisitFinland ha selezionato il floating sotto l’aurora. Spingendosi all’estremo Nord della Finlandia, infatti, è possibile ammirare il fenomeno anche in primavera e autunno. Sempre in questi periodi, poi, se si è abbastanza fortunati si può vedere anche la Doppia Aurora, ovvero il riflesso del cielo tinto di verde sulle superfici dei laghi quando non sono ancora ghiacciati.

Tra parchi e funghi

Sono 41 i parchi nazionali del Paese aperti tutto l’anno per gli appassionati di safari artico.

Chi, invece, è incuriosito dal mondo dei funghi potrà partecipare a un percorso guidato da Saimi Hoyer, personaggio molto noto in Finlandia e straordinaria esperta di funghi. L’esperienza è organizzata in collaborazione con l’hotel St. George di Helsinki, nel cuore della capitale finlandese.

Uno degli eventi più attesi nella regione dell’arcipelago finlandese è l’Island Harvest Festival, la festa dedicata al raccolto. Un’iniziativa che permette non solo di gustare i piatti tipici del territorio e i prodotti locali offerti direttamente dagli artigiani, ma anche di incontrare e parlare con i local.

L’appuntamento imperdibile della stagione per gli appassionati di corsa en plein è a Levi, in Lapponia. In questa cittadina il 9 settembre si terrà una gara da 10 o 16 km, unica nel suo genere, durante la quale i corridori oltre a sfidarsi, potranno godersi lo spettacolo della foresta