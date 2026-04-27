FitCuba: l’edizione 2026 della fiera si terrà online

Sarà online la 44ma edizione della Fiera del Turismo di Cuba (FitCuba). La scelta del ministero del Turismo de L'Avana, è stata fatta per rispondere alle difficoltà petrolifere di questi mesi di embargo.

“In meno di due giorni dall’apertura della piattaforma online centinaia di tour operator e agenzie di viaggio di tutto il mondo hanno confermato la loro partecipazione, inclusi quelli che non avevano mai preso parte all’evento prima d’ora”, riporta l'organo ufficiale del governo, Granma.

Secondo i dati ufficiali, nel 2025 Cuba ha accolto 1.810.663 visitatori internazionali, il 18% in meno rispetto al 2024 e il peggior dato dal 2002 escludendo gli anni della pandemia Covid-19. La tendenza si è aggravata nel 2026, con un blocco quasi totale degli arrivi.