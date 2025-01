Intelligenza Artificiale e digitalizzazione sono protagoniste di primo piano a Fitur 2025, in svolgimento da oggi al 26 gennaio alla Ifema Madrid.

Con la partecipazione di una sessantina di aziende tecnologiche, la sezione Fitur Know-How & Export si concentrerà sulle soluzioni tecnologiche per la modernizzazione e lo sviluppo del settore, sullo studio dei dati e sull’innovazione di Segitturlab. Con l’iniziativa ‘The AI for Tourism Awards 2025’ premierà la migliore soluzione di Intelligenza Artificiale.

Inoltre, per evidenziare l’importanza del comparto quale motore di occupazione, la manifestazione rilancia Fitur Talent, una giornata in cui esperti di risorse umane, rappresentanti di istituzioni accademiche e leader del settore discuteranno di sfide e opportunità nella gestione dei talenti, nell’istruzione e nella formazione di professionisti capaci di interagire con il nuovo turista digitale e di lavorare con le tecnologie.

Quanto all’offerta turistica vera e propria, massiccia, come sempre, la presenza delle province spagnole. L’Italia è presente con lo stand Enit che ospita le Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Sicilia, Toscana e Veneto, il Comune di Napoli, la Repubblica di San Marino, Ita Airways e alcune imprese private.