Flixbus al debutto in Australia, a guidare il mercato sarà Yvan Lefranc-Morin

Flixbus punta una nuova bandierina sul mondo. Dopo il recente lancio in Messico e il consolidamento della rete in India, Flix prepara il debutto in Australia, previsto in concomitanza della stagione estiva locale. Un passo che rientra nella strategia di crescita nell’area Asia-Pacifico.

“L’Australia ha sempre rappresentato un obiettivo per noi. La conformazione geografica unica del suo territorio ha influito sulle tempistiche del lancio, ma abbiamo sempre riconosciuto a questo Paese un grande potenziale”, spiega André Schwämmlein, amministratore delegato e co-fondatore di Flix. “Si apre un nuovo capitolo della nostra avventura nel mondo, dopo oltre un decennio di successi in Europa e in Nord America, oltre che di forte crescita in America Latina e in India”.

La scelta di crescere nella regione dell’Asia-Pacifico è data dai numeri. L’area rappresenta infatti un mercato chiave per i servizi a lunga percorrenza, con un tasso annuo di crescita composto del segmento degli autobus interurbani stimato del 12.2%. Se l’India gioca un ruolo significativo, soprattutto nel segmento premium private-contract coach, attualmente in forte crescita, le proiezioni attribuiscono a tutta la regione un grande potenziale. Questa crescita sarà alimentata da un aumento dell’affluenza, da un miglioramento generale dell’infrastruttura esistente e dalla carenza di alternative su ferro.

“Oltre a essere un mercato attrattivo e in crescita, l’Australia rappresenta un altro tassello nel consolidamento di Flix nella regione Asia-Pacifico. È un passo importante nella direzione di un viaggio più connesso e sostenibile in tutto il mondo - precisa Schwämmlein -. Insieme all’America Latina, quest’area ha un potenziale immenso per la nostra crescita a lungo termine e il nostro percorso verso un’innovazione sempre maggiore. Gli operatori esistenti dispongono già di una flotta moderna, tuttavia il settore resta ampiamente tradizionale e solo in parte digitalizzato. Per noi, questo apre opportunità preziose a un più ampio processo di innovazione focalizzato sul cliente, trainato dalla nostra utenza globale che sarà felice di potersi spostare con FlixBus anche in Australia”.

Sul mercato Flix opererà con il suo modello di business asset-light e basato sulla collaborazione a lungo termine. Alla guida del mercato australiano ci sarà Yvan Lefranc-Morin, con il titolo di senior managing director per l’Australia. Per supervisionare lo sviluppo del business, Lefranc-Morin si trasferirà a Sydney, dove è prevista l’apertura di un ufficio.