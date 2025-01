Flixbus: Benjamin Gubitz è il nuovo financial officer

Sarà Benjamin Gubitz il nuovo chief financial officer di Flix, la società a cui fa capo Flixbus. Il manager prenderà il posto di Christoph Debus, chiamato a ricoprire la carica di ceo in Dertour. “Nel corso degli ultimi dieci anni, Benjamin ha ricoperto un ruolo chiave nella strategia di crescita di Flix – sottolinea André Schwämmlein, co-fondatore e amministratore delegato -. La sua esperienza, le sue competenze e la conoscenza approfondita dell'azienda lo rendono la persona più adatta a ricoprire il ruolo di cfo”.

Gubitz è entrato in Flix nel 2015 come director of controlling, assumendo poi la carica di vice president nel 2017. Dalla primavera del 2024 ha guidato il dipartimento come senior vice president. “Flix è nella posizione ottimale per continuare a perseguire la sua visione strategica. Siamo certi che il nuovo top management saprà consolidare i successi finora raggiunti e accelerare la nostra traiettoria di crescita profittevole. Abbiamo obiettivi ambiziosi per i prossimi anni”, conclude Schwämmlein.