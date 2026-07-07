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Francia, estate
a rilento per le
agenzie di viaggi

Francia, estatea rilento per leagenzie di viaggi

Non va secondo le previsioni la stagione delle agenzie di viaggi francesi. Secondo l’Osservatorio sulle vendite di viaggi condotto da Orchestra per l’Associazione francese delle agenzie di viaggi (Edv) l’estate è ancora in ritardo rispetto alle stime, nonostante la ripresa di giugno.

Le vendite last minute, infatti, come riportato da lechotouristique.com, non riusciranno a compensare il business perso nei tre mesi successivi all’inizio della guerra in Medio Oriente. Tradotto in cifre, a fine giugno il numero di prenotazioni per partenze di luglio-agosto è risultato in calo dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, esattamente come a fine aprile, mentre la spesa media è rimasta sostanzialmente stabile (+0,3%).

Esaminando le destinazioni più richieste, la Francia continentale rimane la meta principale per numero di prenotazioni, nonostante un calo del 9,7%. La Spagna, che attrae circa 13 milioni di turisti francesi ogni anno, sta invece resistendo meglio alla crisi economica (+0,2%). Al terzo posto la Grecia, che però ha registrato un calo di quasi il 13%, penalizzata dai prezzi elevati. L’Italia è quinta a meno 11,5%, superata dalla Tunisia che, tuttavia, ha perso il 7,1% in termini di prenotazioni. Significativa la crescita del Marocco, sesto con un più 4,5%, anche se l’incremento più alto è appannaggio dell’Albania, che ha superato la Turchia nelle scelte dei francesi con un più 255% di prenotazioni estive.

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