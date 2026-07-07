Non va secondo le previsioni la stagione delle agenzie di viaggi francesi. Secondo l’Osservatorio sulle vendite di viaggi condotto da Orchestra per l’Associazione francese delle agenzie di viaggi (Edv) l’estate è ancora in ritardo rispetto alle stime, nonostante la ripresa di giugno.

Le vendite last minute, infatti, come riportato da lechotouristique.com, non riusciranno a compensare il business perso nei tre mesi successivi all’inizio della guerra in Medio Oriente. Tradotto in cifre, a fine giugno il numero di prenotazioni per partenze di luglio-agosto è risultato in calo dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, esattamente come a fine aprile, mentre la spesa media è rimasta sostanzialmente stabile (+0,3%).

Esaminando le destinazioni più richieste, la Francia continentale rimane la meta principale per numero di prenotazioni, nonostante un calo del 9,7%. La Spagna, che attrae circa 13 milioni di turisti francesi ogni anno, sta invece resistendo meglio alla crisi economica (+0,2%). Al terzo posto la Grecia, che però ha registrato un calo di quasi il 13%, penalizzata dai prezzi elevati. L’Italia è quinta a meno 11,5%, superata dalla Tunisia che, tuttavia, ha perso il 7,1% in termini di prenotazioni. Significativa la crescita del Marocco, sesto con un più 4,5%, anche se l’incremento più alto è appannaggio dell’Albania, che ha superato la Turchia nelle scelte dei francesi con un più 255% di prenotazioni estive.