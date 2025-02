Francia: l’aumento delle tasse sul trasporto aereo entra nel disegno di legge finanziaria

Ora il progetto è nero su bianco. Da tempo si parlava dell’intenzione della Francia di aumentare le tasse sui voli, ma adesso il piano è entrato nel disegno di legge finanziaria (Plf) del 2025.

La Fnam (Fédération Nationale de l’Aviation et de ses Métiers) ha subito fatto sentire la sua voce, come riporta quotidiendutourisme.com, che ha parlato di possibili gravi conseguenze per il settore nel Paese, anche in termini di perdita di competitività.

Il comparto dell’aviazione ha ricordato che il trasporto aereo non può essere usato come variabile per intervenire sui bilanci, ma come un mezzo di sviluppo economico. E chiede una maggiore stabilità fiscale.