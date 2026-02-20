Francia, numeri record per il turismo nel 2025: 102 milioni di arrivi internazionali

Numeri record per il turismo francese. Il Paese ha archiviato il 2025 registrando 102 milioni di arrivi internazionali - rispetto ai 100 milioni del 2024 - e un incremento del 9% dei ricavi.

Secondo i dati diffusi dalla Banque de France, le entrate dal turismo internazionale hanno toccato la cifra record di 77,5 miliardi di euro, generando un saldo positivo di 20,1 miliardi.

Risultati che il ministro del Turismo, Serge Papin, ha commentato parlando di “scommessa vinta” per l’economia nazionale, riporta Travel Mole. Il ministro ha sottolineato come la crescita non sia più legata soltanto ai grandi eventi del 2024, ma a una strategia strutturale di posizionamento e valorizzazione dell’offerta.

I flussi internazionali

Guardando ai flussi, sono stati 743 milioni i pernottamenti tra strutture ricettive commerciali e non commerciali, in crescita del 2% su base annua. I mercati europei hanno rappresentato il 76% del totale dei soggiorni.

Particolarmente positive le performance messe a segno dal comparto ricettivo commerciale, con pernottamenti in aumento del 7,5% a 261,2 milioni. I principali mercati europei di origine – Italia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi – hanno registrato complessivamente un incremento del 5% delle notti, mentre la Germania ha segnato un balzo del 9%.

Il Nord America si è distinto per una dinamica della domanda particolarmente sostenuta, con gli arrivi dagli Stati Uniti in crescita di oltre il 10%. Mentre i mercati asiatici restano ancora al di sotto dei livelli pre-pandemici, sebbene mostrino segnali di recupero.

Forte dei numeri della stagione 2025, la Francia guarda avanti con fiducia, puntando a raggiungere l’obiettivo dei 100 miliardi di euro di entrate dal turismo internazionale entro il 2030, con l’impegno parallelo di diventare la principale destinazione mondiale per il turismo sostenibile.