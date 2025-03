Francia, possibile sciopero dei treni nella settimana di Pasqua

I sindacato francese Sud Rail, che raduna i dipendenti del settore ferroviario, ha depositato un avviso di sciopero di 6 settimane, dal 17 aprile al 2 giugno.

Come precisa preferente.com, questo non significa che l’astensione dal lavoro si prolungherà per tutte le 6 settimane, ma il passaggio è il primo dell’iter per la protesta.

Si tratterebbe del secondo sciopero dell’anno dopo quello di febbraio, che aveva causato problemi in tutto il Paese.

Al centro della contesa, gli stipendi dei controllori e le condizioni di lavoro in relazione agli orari; secondo quanto affermato dai sindacati, con i nuovi software per la gestione del personale i turni di lavoro cambierebbero infatti molto rapidamente.